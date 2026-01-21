20日午前、遊覧ヘリコプターが行方不明になり、熊本県の阿蘇中岳の火口内で機体が見つかった事故は、今日21日も捜索が行われましたが、悪天候と火山ガスが救出活動を阻んでいます。 【写真を見る】火口内のヘリコプターの機体扉やテール部分も確認できる 阿蘇中岳の第一火口付近を上空から撮影すると、ヘリの機体が火口の斜面で大破していて、近くにはドアのようなものが落ちています。 この事故は、20日午