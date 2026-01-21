自民党の選挙対策本部会議であいさつする高市首相＝21日午後、東京・永田町の党本部自民党は21日、党本部で全国幹事長会議を開き、都道府県連の幹部がオンラインで出席した。高市早苗首相（自民総裁）は、27日公示、2月8日投開票の衆院選について「短期決戦で、真冬の選挙戦だ。先頭に立って、必死で歯を食いしばって戦う」と訴えた。衆院解散の判断を巡り「政策実現のためにギアをもう一段上げる必要がある」と説明。2025年度