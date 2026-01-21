熊本市が、物価高対策として住民税の非課税世帯などを対象に1万円を給付します。 【写真を見る】熊本市 物価高対策で1万円を住民税非課税世帯に給付4月中旬以降の見込み 給付は今年4月中旬以降になる見込みです。 熊本市 大西一史市長「1日も早い支給に対応するため、本日付で関連予算12億7000万円を専決処分しました」 大西市長は今日（1月21日）付け定例記者会見で、国からの物価高対策の交付金を活用し、住民税の非課税世