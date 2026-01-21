警察署にずらりと並ぶ、橋の名前などが書かれた金属のプレート…全て、リサイクル業者に持ち込まれたものです。山鹿市で橋名板を盗んだとして男2人が逮捕されました。2人は盗んだ橋名板など約100枚をリサイクル業者に持ち込んだとみられます。山鹿市の橋に残る、はがされたような跡。橋の名前が記された橋名板1枚、時価3万円相当を盗んだ疑いで20日、男2人が逮捕されました。2人が盗んだとみられるものは他にも・・・■永島