1回目の寒波のピークは21日（水）夜から22日（木）にかけてとなりそうです。山陰から北陸では平地でも短時間で積雪が急増するドカ雪や、風も強く猛ふぶきに警戒が必要です。なお、太平洋側にも雪雲が流れ込み、東海の市街地でも雪が積もる可能性があります。【CGで見る】全国の雪の予想シミュレーション（21日午後6時〜23日午前6時）東海道新幹線に影響のおそれも22日（木）にかけて1回目の寒波のピークを迎え、一部の雪雲が愛知県