【ホノルル（米ハワイ州）＝江口武志】囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）が、ハワイで２２日（日本時間２３日）に開幕する。一力遼棋聖（２８）に芝野虎丸十段（２６）が挑む。２０日午前（同２１日未明）には、関係者一行がハワイ州のダニエル・Ｋ・イノウエ国際空港に到着した。ハワイ対局は１９８８年、９７年に続き、２９年ぶり３回目。同州の招致を受