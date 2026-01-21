男性の遺体が見つかった大阪市西淀川区の住宅＝19日（表札を画像加工しています）大阪市西淀川区の住宅で浴槽内から男性遺体が見つかった事件で、大阪府警は21日、司法解剖の結果、死因が窒息と明らかにした。男性は住人の職業不詳森山修次さん（53）で、溺れたとみられる。首などに複数の圧迫された痕があったことから、府警は殺人容疑も視野に調べる。府警によると、森山さんは1人暮らしという。遺体の状況などから、死亡推