俳優の城田優（４０）が２０日、都内でミュージカル「ＰＲＥＴＴＹＷＯＭＡＮＴｈｅＭｕｓｉｃａｌ」（１月２２日〜２月８日、東京・東急シアターオーブほか）の囲み取材に星風まどか（２９）、田村芽実（２７）、ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人（３１）らと応じた。今作は１９９０年の大ヒット映画「ＰｒｅｔｔｙＷｏｍａｎ」が原作。初の日本キャスト上演となり、城田が日本版上映台本・訳詞を務めている。城田は「１つ