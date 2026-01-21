歌舞伎俳優中村鶴松（30）が18日未明にケバブ店のドアを蹴って壊したとして、現行犯逮捕されたことについて、所属事務所は21日、謝罪のコメントを発表した。コメントは以下の通り。「このたびは弊社所属の中村鶴松が多大なご迷惑ご心配をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。今後の活動としましては当面の間、謹慎とさせていただきます。被害店舗様には謝罪とともに、今後も誠意をもって対応させていただく旨をお伝えして