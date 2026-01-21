女子プロレス「スターダム」の上谷沙弥（２９）が、２１日の東京・後楽園ホール大会でスターライト・キッドを襲撃した。Ｖ９戦（２月７日、エディオンアリーナ大阪第１競技場）でキッドを迎え撃つ上谷は、４日の新日本プロレス東京ドーム大会で自身が持つＳＴＲＯＮＧ女子王座と朱里のＩＷＧＰ女子王座をかけてのダブルタイトルマッチで敗戦後、有給休暇を取得中。この日の大会冒頭でキッドがスタイルブックのＰＲをするため