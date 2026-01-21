立憲民主党は21日、石川1区での出馬を目指していた荒井淳志氏の公認を見送りました。立憲民主党石川県連・近藤 和也 代表：「1区の荒井淳志さんへの公認申請に対して、公認を出さない連絡が来ました」立憲民主党石川県連では、石川1区から前回出馬した荒井淳志氏を、中道改革連合の候補として擁立したいと、党本部に公認申請をしていました。しかし、党本部が現職優先の方針を示していたため、国民民主党の現職がいる1区での公認は