ノルディックスキーＷ杯ジャンプ女子個人第２０戦（２１日、山形・アリオンテック蔵王シャンツェ、ヒルサイズ＝ＨＳ１０２メートル）、２月のミラノ・コルティナ五輪代表の丸山希（２７＝北野建設）は合計２０８・９点で日本人最高の８位だった。丸山は２０日の第１９戦で、１本目に１０１メートルの大ジャンプ。２本目も９２・５メートルでまとめて、計２２２・５点で６勝目を挙げた。この日、予選を８９メートルの１１位で