北海道からの誘客を促進します。全日空は現在、1日1往復の小松‐札幌便について、4月29日から1日2往復に増便することを決めました。今年度の小松‐札幌便の搭乗率は、12月末までで86.8％と、全日空の小松発着便の中でもっとも高く、利用が堅調に推移していることから増便を決めたということです。また、10月以降の冬ダイヤについても、基本的には2往復を継続していく予定です。