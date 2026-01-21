甘え上手な兄猫と甘え下手な弟猫が待つお家に、帰省していたパパさんが帰ってきたら…？対照的なふたりの反応が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で14万回再生を突破し、「プリンちゃんのパパさん愛が凄く感じられます」「かわいい兄弟ですね」「パパさんいいな～羨ましい」といったコメントが寄せられました。 【動画：3日ぶりにパパが帰ってきた結果→『猫の反応』は……最高に可愛すぎる『再会