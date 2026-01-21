約1年間は無所属だった今季からセレッソ大阪に新加入した元日本代表GK中村航輔が無所属の期間を経て入団を決意した理由を明かした。1月21日は宮崎市内でのキャンプに参加し、汗を流した。「非常に順調に来ていると思っています」今季のC大阪“目玉補強”の1人。風が強く寒さが出てきた宮崎で、ランニング等軽めの調整をした。ひしひしと伝わってくる覚悟。中村は、昨年1月にポルトガル1部ポルティモネンセSCを退団し約1年間は