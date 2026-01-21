衆議院の解散が23日に迫る中、立憲民主党と公明党が結成した新党、中道改革連合は新しいポスターを発表するなど、選挙に向けた動きが活発となっています。■立憲佐賀県連・原口一博代表「私は新生野党の受け皿、いや新しい政権の受け皿としての、ゆうこく連合をここに立ち上げます。」立憲民主党佐賀県連の原口代表は新党には合流せず、政治団体「ゆうこく連合」を立ち上げると発表しました。全国11ブロックにそれぞれ5人の