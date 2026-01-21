2025年12月に公開され、国内外で驚異的な興行成績を記録しているディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』その国内興収がついに120億円を突破したことを記念して、2026年1月21日（水）、TOHOシネマズ六本木にて「超メガヒット御礼舞台挨拶」が開催されました。 ディズニー映画／ズートピア２「超メガヒット御礼舞台挨拶」レポート 開催日：2026年1月21日(水)イベントには、ジュディ役の上戸彩さん、ニック役