21日、今季“最長・最強寒波”に備える愛知県一宮市のNEXCO中日本の一宮道路管制センターに伺いました。名古屋支社が管理する高速道路972キロの区間で起きる、交通事故や故障車などを24時間体制で監視しています。 【写真を見る】今季“最強・最長寒波”に備える最前線 NEXCO中日本一宮道路管制センターに潜入 1000人態勢で“雪対応” 雪の高速道路で立ち往生したらどうすれば？ モニターには、1400か所に設置