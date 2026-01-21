数年に1度のレベルと言われる“最強・最長寒波”が日本列島に襲来。災害級の大雪が懸念される中、今備えるべきことは…。 ■積雪見込まれる岐阜山間部 候補者の看板が29カ所→7カ所の所も 強い冬型の気圧配置の影響で、東海3県では…。名古屋地方気象台の調整官：「岐阜県の山間部を中心に、山地を中心に大雪となりまして、特に今日の夜から明日22日にかけて、三重県の北中部、愛知県の平野部でも大雪となる見込みと