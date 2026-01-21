医療連携などに関する覚書を締結した東京科学大病院の藤井靖久病院長（左）と日本ボクシング連盟の仲間達也会長＝21日、東京都新宿区アマチュアを統括する日本ボクシング連盟と、プロの日本ボクシングコミッション（JBC）は21日、東京科学大病院と医療連携および研究事業連携に関する覚書を締結したと発表した。東京都内で記者会見した日本連盟の仲間達也会長は「最大限に安全性を向上させる。医療の専門家との連携は不可欠」と