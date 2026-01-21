杉浦太陽（44）、辻希美（38）夫妻が21日、都内で行われたキッコーマン「豆乳キッズ」新商品発表会に、豆乳色のおそろいコーデで登場した。昨年8月に第5子が誕生し、現在7人家族。7人で迎えた初めての正月に「にぎやかだった。2人でおせちを作って、最高の年明け」と夫婦で幸せいっぱい。辻は「カウントダウンは手をつないでみんなでジャンプしました」と笑顔で話した。2人で取り組んでいることを聞かれると、杉浦は「5人目の育児