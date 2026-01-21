プレミアリーグのエヴァートンに所属するアタッカーに長期離脱の可能性が浮上している。『The Athletic』はジャック・グリーリッシュに疲労骨折の疑いがあり、ここから数カ月戦列を離れるかもしれないと報じている。グリーリッシュは直近のプレミアリーグ第22節、古巣対戦となったアストン・ヴィラ戦に先発フル出場し、今季好調な相手からの勝ち点獲得に貢献した。エヴァートンは現在グリーリッシュとともに攻撃をけん引するキアナ