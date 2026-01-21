JR東海は1月21日、交通系ICカードTOICA(トイカ)の利用エリアを、2027年春から三重県内の紀勢線の駅などに拡大すると発表しました。TOICAは2006年に導入されて以降、順次利用エリアを拡大していて、2027年春から紀勢線の下庄(亀山市)～多気の9駅、参宮線の外城田(多気町)～鳥羽の9駅、伊勢鉄道の鈴鹿駅で利用できるようになります。同じ時期に特急「南紀」のチケットレス乗車サービスも始まり、JR西