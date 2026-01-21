原発問題をめぐっては、賛成派・反対派が激しく意見をぶつけあってきたなかで再稼働が数十分後に迫っています。 14年ぶりの再稼働。 地元住民には様々な感情があります。 原発から約3kmに位置する『民宿たや』。一室からは、この雪の中でも柏崎刈羽原発がはっきりと見えます。切り盛りする須田聖子さんは、再稼働を待ち望んでいました。 ■民宿たや 須田聖子さん 「母が原発推進でやっていたもので、今日は時間をかけて