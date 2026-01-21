養殖のカキが大量死している問題で、県は原因分析や対策を検討するための有識者会議を開きました。会議にはカキ養殖の研究などを専門とする大学教授や国の研究者ら６人が参加しました。カキの成育状況などを共有したほか、大量死の原因分析のための調査方法を検討しました。カキの稚貝を筏に吊るす作業が本格化する２０２６年６月から現場で対策できるよう、３月と５月にも会議を開くとしています。■福井県立大学浜口昌已