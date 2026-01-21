石川県議会議員選挙での1票の格差を是正するため、8つの選挙区を4つに再編し、議会の定数を1増やす案をめぐり、一部の自治体トップから定数を増やすことに対して異論が出ています。県議会の各会派からなる検討懇話会は、県議選での1票の格差を是正するため、能登地域の8つある選挙区を4つの選挙区に統合して1人区を解消し、かほく市・津幡町・内灘町からなるかほく市河北郡選挙区の定数を1増やす方針です。20日開かれた会合で、見