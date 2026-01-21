雪による交通機関への影響です。IRいしかわ鉄道はこのあと25日にかけて、石川県内の大聖寺駅から倶利伽羅駅までの全線で、列車に遅れや運転見合わせが生じる可能性があります。JR七尾線も22日の始発から運転を取りやめる可能性があります。中日本高速鉄道は、大雪による大規模な車両滞留を防ぐため、北陸自動車道の富山県・砺波から朝日にかけて、21日午後6時から予防的通行止めにしています。福井県から滋賀県にかけても今後、通