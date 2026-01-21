飲食店のドアを壊したとして建造物損壊の疑いで現行犯逮捕され、その後釈放された歌舞伎俳優の中村鶴松さん（30）について、松竹は21日、2月に予定していた初代中村舞鶴襲名を見送ると明らかにした。鶴松さんは当面の間謹慎する。