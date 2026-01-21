¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¡Ê47¡Ë¤¬21Æü¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¾ðÊóÈÖÁÈ¡Önews¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2022Ç¯7·î¤Ë°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ò½Æ·â¤·»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Æü¤ËÌµ´üÄ¨Ìò¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï»ö·ï¤Î³µÍ×¤ä¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ÎºÊ¡¦¾¼·Ã¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¾¼·Ã¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¶â»Ò»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°Õ¸«ÄÄ½Ò¤Ç¿´¾ð¤ò¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°äÂ²¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤·¤ÆÁÊ¤¨¤ë¤â¤Î¤¬Âç