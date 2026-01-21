プロボクシングの前ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋ウエルター級王者・佐々木尽（２４）＝八王子中屋＝が２１日、東京・八王子市内の所属ジムで、弟で全日本ミドル級新人王の佐々木革（２０）＝八王子中屋＝と３分２ラウンドのスパーリングを行い、ＹｏｕＴｕｂｅで生配信した。尽は昨年６月１９日、ＷＢＯ世界ウエルター級タイトルマッチで王者ブライアン・ノーマン（米国）に挑戦するも５回ＫＯ負け。世界再挑戦へ向け