雪が降るJR金沢駅前＝21日午後日本列島は21日、日本海側を中心に大雪となった。気象庁は同日夜、石川県の加賀北部で大規模な交通障害が発生する恐れが高まったとして、「顕著な大雪に関する気象情報」を発表した。金沢市では午後10時までの6時間で20センチの降雪が観測された。25日ごろにかけて強い冬型の気圧配置が続き、各地で積雪が増える恐れがある。気象庁は、特に東日本は23日、西日本は22日にかけて交通障害への警戒を