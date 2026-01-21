女子プロゴルフで国内ツアー３勝の桑木志帆（大和ハウス工業）が２１日、都内で行われたブリヂストンのゴルフボール「ＴＯＵＲＢＸ／ＸＳ」新商品発表会に出席した。２４年は初優勝を含む３勝を挙げたが、昨年は未勝利に終わった。今季に向けて「昨年は優勝できず悔しかったけど、海外メジャー３試合に出て、貴重な経験になった。今年は勝ちたい」と抱負を語った。プレー面のアピールポイントを聞かれると、「外見です」