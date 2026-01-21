お笑いコンビ・さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）が21日までにYouTubeチャンネル「さらば森田の五反田ガレージ」を更新。新事務所を初公開した。【動画】「男子感さすがです」新事務所を公開したさらば青春の光・森田哲矢「【新事務所お引越しDIY】ザ・森東の新たな船出」と題した動画で、森田が「また一部屋借りた」と報告。「荷物・衣装が増えすぎたので」と理由を説明した。現状の事務所より少し小さい部屋とのこと。