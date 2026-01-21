「ノルディックスキー・ジャンプ・Ｗ杯」（２１日、アリオンテック蔵王シャンツェ）女子個人第２０戦が行われ、４大会連続五輪代表の高梨沙羅（２９）＝クラレ＝は合計２０６・８点で９位だった。１本目で９３・５メートルを飛び、今季自身最も高い飛型点も記録し、４位につけ、２季ぶりの表彰台の期待がかかったが、２本目は９２・５メートルで順位を落とした。それでもこれまで課題としてきたテレマークの改善が数字として