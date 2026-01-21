◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２１日、山形・アリオンテック蔵王シャンツェ）女子個人第２０戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１０２メートル）が行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪代表の高梨沙羅（クラレ）が合計２０６・８点で９位だった。１回目は不規則に吹く風をとらえて９３・５メートルを飛び４位。３位にはわずか０・５点差。逆転を目指した２回目は風が当たらず９１メートルと飛距離を伸ばせず順位を落とした。それ