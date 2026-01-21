逮捕された大内拓実容疑者の自宅＝21日午後、茨城県城里町水戸市のアパートで小松本遥さん（31）が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された元交際相手の大内拓実容疑者（28）が住む茨城県城里町。近隣住民は21日、一様に驚き「わらを運んでくれたり家の手伝いに来てくれたりする、いい子だった。ニュースを見てたまげて涙が出た。まさかあの子が」などと話した。大内容疑者は県警の調べに容疑を否認している。近所に住む農業の