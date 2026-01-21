鳥取市で軽自動車が川に転落し、運転手の男性が意識不明の重体です。転落した車は直前に別の車にぶつかっていたということです。【映像】川に沈んでいる軽自動車（実際の映像）21日午前10時半ごろ、鳥取市湖山町東で60代の男性が運転する軽自動車が近くの駐車場にとめてあった別の軽自動車にぶつかり、すぐそばを流れる湖山川に転落しました。警察によりますと、転落した車を運転していた男性は消防に救助され、鳥取市内の病