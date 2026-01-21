松竹は21日、「猿若祭二月大歌舞伎」（2月1日初日、東京・歌舞伎座）に出演予定だった中村鶴松（30）の休演を発表し、初代舞鶴（まいづる）の襲名について「今回は見送ります」とした。鶴松は18日に、飲食店のドアを蹴って壊したとして建造物損壊の疑いで逮捕された経緯がある（19日に釈放）。「猿若祭−」の昼の部「弥栄芝居賑」、夜の部「雨乞狐」を休演し、「雨乞狐」には、中村勘九郎と中村七之助が出演する。また同日、所属事