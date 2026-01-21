ＮＮＮのヘリが21日捉えた阿蘇中岳の火口映像には、20日夕方に発見された遊覧ヘリが映っています。機体が大きく損傷しています。事故から一夜明けた21日、朝からヘリに乗っていた3人の捜索が行われましたが難航しています。その理由は… ■FBS井本志保理カメラマン「阿蘇中岳上空では、現在捜索活動が行われています」事故から一夜明けた阿蘇市の中岳火口付近。朝から警察や消防、気象庁の職員など約50人態勢での捜索活動が行わ