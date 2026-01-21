◆卓球◇全日本選手権第２日（２１日、東京体育館）女子シングルスで、昨年男子シングルス王者の松島輝空（そら）の妹で、小学６年の美空（みく、田坂卓研・京都）が３回戦で塚田桜姫（立命大・長野）に１１―５、１１―８、１１―３の３―０で勝利し、２２日に行われる４回戦に進出した。一般の部で自己最高の４回戦進出。「好きな戦型の選手だったけど、やっぱり相手は強い選手。しっかり勝つことができてうれしい」と大学