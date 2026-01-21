美容家でタレントの“アレン様”ことアレンが、20日放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）に出演。自身の整形について話した。これまで整形に投じた費用が1億円というアレン様。MCの若槻千夏（41）が「1億円って、おもにどこですか？」と聞くと、「リフトアップとか。唇もしぼんでこないように、ずっと入れていますし」と話した。1カ月の美容代は「40、50万とかざらに使いますよ。トータルの美容