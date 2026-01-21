元SKE48でタレント・オートレーサーの梅本まどか（33）が21日、X（旧ツイッター）を更新。オートバイレーサーの渡辺一樹（35）と結婚したと発表した。2人は連名で「私事で大変恐縮ですが私たち、渡辺一樹と梅本まどかはこのたび結婚いたしましたことをご報告させていただきます。これからは、家族として互いに支え合いながら、皆様への感謝の気持ちを忘れずに、一つ、一つの仕事に真摯に向き合い、一層精進して参ります」との文書