21日の石川県内は、強い冬型の気圧配置の影響で各地で氷点下となり、厳しい冷え込みとなりました。気象台は石川県内全域に大雪警報を発表し、この後の雪の降り方に警戒するよう呼び掛けています。平本 駿介 記者：「午前10時の金沢市内です。こちらの横断歩道では融雪装置がついており地面が見えていますが、こちらの横断歩道は雪で凍ってしまっています」 21日朝の最低気温は、白山河内で氷点下4.6度、金沢で氷点下1.4度など、