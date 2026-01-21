2月の衆議院選挙に向け、共産党石川県委員会は県内の3選挙区にそれぞれ立候補予定者を擁立し、3人が揃って会見しました。共産党石川県委員会は21日、県内の各選挙区にそれぞれ候補者を擁立したことを発表しました。石川1区には、共産党金沢地区の副委員長を務める村田茂氏63歳。 石川1区・村田 茂 氏：「本当に物価高騰の中、消費税の減税は実現させていきたい」また、石川2区では、加南地区の委員長を務める坂本浩氏62歳。