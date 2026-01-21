新党「中道改革連合」の設立で、創価学会員票は立憲民主党出身の議員に流れるのか。ジャーナリストの須田慎一郎さんは「創価学会の選挙戦略に関する内部文書を入手した。比例区は『中道』に投票するよう呼び掛けているが、小選挙区とは温度差がある。学会員票が自動的に立憲出身議員に流れるとは考えにくい」という――。※本稿は、須田慎一郎氏のYouTubeチャンネル「ただいま取材中」の一部を再編集したものです。写真＝時事通信