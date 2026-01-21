石川1区への出馬表明・小林 誠 氏：「小林誠は、来週から始まる来たる衆議院選挙に向け、出馬する意思を固めました」石川1区での出馬を表明したのは、日本維新の会が公認する前金沢市議の小林誠氏です。現在49歳の小林氏は、市議会議員を4期経た後、現在、石川維新の会の幹事長を務めています。21日は、食料品の消費税ゼロへの減税策や学校給食無償化の拡大などを訴えました。石川1区への出馬表明・小林 誠 氏：「子育て支援策であ