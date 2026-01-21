【ポケモンセンターオンライン：Switch2 抽選】 応募受付期間：1月21日～1月26日11時59分 結果発表：1月30日15時以降 支払期間：1月30日15時～2月3日16時59分 発送時期：2月中旬 ECサイト「ポケモンセンターオンライン」にて、Nintendo Switch 2の抽選応募受付が1月21日より実施されている。応募期限は1月26日11時59分まで。