BLACKPINK・ジスと女優・新木優子の2ショットが話題を集めている。新木優子は最近、自身のインスタグラムを更新し「#blackpink #deadline」というコメントとともに写真を投稿した。【写真】ジス、「ディオールの女神」としての圧倒的存在感公開された写真には、ジスと新木が笑顔で寄り添う姿が収められている。2人揃ってミニ丈のボトムスを着こなし、すらりとした脚線美を披露。抜群のスタイルとキュートな表情でファンの心を掴ん