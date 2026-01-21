JR東海は21日夕、大雪が予想される22日について、通常より速度を落として運転すると発表しました。 列車の運休はない見込みですが、遅れが発生する可能性があります。 またJR東海は、22日の東海道線「特急しらさぎ」の運行を全列車・全区間で見合わせます。西日本エリアで大雪が見込まれるためということです。