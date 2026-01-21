韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「천생연분（チョンセンヨンブン）」の意味は？「천생연분（チョンセンヨンブン）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、韓国の四字熟語で、歌や映画のタイトルになったこともある言葉です。「천생연분（チョンセンヨンブン）」はどういう意味なのでしょう